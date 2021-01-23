Погода: тепло зміниться на холод

Протягом найближчих днів на території України збережеться плюсова температура, проте вже в середині наступного тижня слід очікувати похолодання.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Український гідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, неділя в Україні буде теплою, але вітряною. Вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +8 градусів, на півдні та на Закарпатті +8+13 градусів.

Синоптикиня попереджає, що вітер буде південного напрямку, рвучким та сильним.

Пряма мова: "Переважатиме волога погода, бо підсунуться дощі. Де вночі, вранці - до нуля, там можливий мокрий сніг. Особливо в горах. У Києві 24 січня буде вітряно, тепло та з дощем. Вдень +6 градусів. Словом, прийшли теплі вихідні, які явно пахнуть весною".

Погода у неділю

Зниження температури: У середині наступного тижня очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, в середу, 27 січня, у північних, центральних та західних регіонах температура опуститься нижче нуля. При цьому на сході й півдні морозів ще не буде, там - від нуля до +5 градусів.

А вже 28 січня майже на всій території країни сніжитиме та вхопить мороз.