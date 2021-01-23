Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода: тепло смениться холодом

Суббота, 23 января 2021, 15:22
Погода: тепло смениться холодом
фото: @thefoxesdenhealz

В течение ближайших дней на территории Украины сохранится плюсовая температура, однако уже в середине следующей недели похолодает.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Украинский гидрометцентр

Детали: По словам Диденко, воскресенье в Украине будет теплым, но ветреным. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, на юге и на Закарпатье +8+13 градусов.

Синоптик предупреждает, что ветер будет южного направления, порывистым и сильным.

Прямая речь: "Будет преобладать влажная погода, так как "придвинутся" дожди. Там, где ночью и утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах. В Киеве 24 января будет ветрено, тепло и с дождем. Днем +6 градусов. Словом, пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной".

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

Снижение температуры: В середине следующей недели ожидается похолодание. По данным Укргидрометцентра, в среду, 27 января, в северных, центральных и западных регионах температура опустится ниже нуля. При этом на востоке и юге морозов еще не будет, там - от нуля до +5 градусов.

А уже 28 января почти на всей территории страны пройдет снег и ожидаются морозы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: