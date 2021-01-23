Погода: тепло смениться холодом

В течение ближайших дней на территории Украины сохранится плюсовая температура, однако уже в середине следующей недели похолодает.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Украинский гидрометцентр

Детали: По словам Диденко, воскресенье в Украине будет теплым, но ветреным. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, на юге и на Закарпатье +8+13 градусов.

Синоптик предупреждает, что ветер будет южного направления, порывистым и сильным.

Прямая речь: "Будет преобладать влажная погода, так как "придвинутся" дожди. Там, где ночью и утром - до нуля, там возможен мокрый снег. Особенно в горах. В Киеве 24 января будет ветрено, тепло и с дождем. Днем +6 градусов. Словом, пришли теплые выходные, которые явно пахнут весной".

Погода в воскресенье

Снижение температуры: В середине следующей недели ожидается похолодание. По данным Укргидрометцентра, в среду, 27 января, в северных, центральных и западных регионах температура опустится ниже нуля. При этом на востоке и юге морозов еще не будет, там - от нуля до +5 градусов.

А уже 28 января почти на всей территории страны пройдет снег и ожидаются морозы.