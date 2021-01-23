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Президент Литви назвав придушення протестів у РФ поверненням до сталінізму

Субота, 23 січня 2021, 16:06
Президент Литви назвав придушення протестів у РФ поверненням до сталінізму

Президент Литви Гітанас Науседа жорстко розкритикував масові затримання у Росії під час протестів за звільнення Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва рішуче засуджує жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Навального в Росії", - написав Науседа в Twitter.

"Відмова в праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, в тому числі дружина Навального, повинні бути негайно звільнені", - додав литовський президент.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також стурбований затриманням дружини Алексєя Навального та інших мирних протестувальників у Росії в суботу.

Юлія Навальна, дружина ув'язненого російського опозиціонера, була затримана під час мітингу в російській столиці.

Поліція затримала понад тисячу осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення Навального.

Поліція назвала акції незаконними та заявила,  що вони будуть "негайно придушені".

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Теми: РосіямітингиЛитва
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