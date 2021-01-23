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Президент Литвы назвал подавление протестов в РФ возвращением к сталинизму

Суббота, 23 января 2021, 16:06
Президент Литвы назвал подавление протестов в РФ возвращением к сталинизму

Президент Литвы Гитанас Науседа жестко раскритиковал массовые задержания в России во время протестов за освобождение Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России", - написал Науседа в Twitter.

"Отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохи. Незаконно задержанные протестующие, в том числе жена Навального, должны быть немедленно освобождены", - добавил литовский президент.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также обеспокоен задержанием жены Алексея Навального и других мирных протестующих в России в субботу.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, была задержана во время митинга в российской столице.

Полиция задержала более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения Навального.

Полиция назвала акции незаконными и заявила, что они будут "немедленно подавлены".

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Темы: РосcиямитингиЛитва
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