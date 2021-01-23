Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Литвы назвал подавление протестов в РФ возвращением к сталинизму

Суббота, 23 января 2021, 17:06

Президент Литвы Гитанас Науседа жестко раскритиковал массовые задержания в России во время протестов за освобождение Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва решительно осуждает жестокие аресты мирных демонстрантов, поддерживающих Навального в России", - написал Науседа в Twitter.

"Отказ в праве на политическую оппозицию - это возвращение к сталинской эпохи. Незаконно задержанные протестующие, в том числе жена Навального, должны быть немедленно освобождены", - добавил литовский президент.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также обеспокоен задержанием жены Алексея Навального и других мирных протестующих в России в субботу.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, была задержана во время митинга в российской столице.

Полиция задержала более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения Навального.

Полиция назвала акции незаконными и заявила, что они будут "немедленно подавлены".

Темы: РосcиямитингиЛитва


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоБьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих

обновленоНа Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть погибший

фото, видеоВ Москве задержали жену Навального, бьют журналистов

В США умер легендарный журналист Ларри Кинг

Украина выходит из усиленного карантина: Шмыгаль напомнил о запретах

видеоСБУ задержала сепаратиста с Херсонщины: готовил "тарифный Майдан"

Все новости...
Росcия
В Москве задержали жену Навального, бьют журналистов
Турция будет производить российскую вакцину "Спутник V"
В Москве задержали десятки людей еще до начала акции
Последние новости
17:29
В "1+1" говорят, что не отзывали жалобы на Geek Journal
17:06
Президент Литвы назвал подавление протестов в РФ возвращением к сталинизму
16:57
Газовики задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда
16:43
видео, фотоБьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих
16:29
обновленоНа Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть погибший
16:22
картаПогода: тепло смениться холодом
16:14
Газовики задолжали оператору ГТС 1,6 миллиарда
15:37
фото, видеоВ Москве задержали жену Навального, бьют журналистов
15:27
Коболев: Нафтогаз является поставщиком газа для 9% потребителей
15:14
В США умер легендарный журналист Ларри Кинг
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!