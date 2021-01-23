У Москві тривають сутички біля ізолятора, де тримають Навального

У столиці РФ під ізолятором "Матроська тиша", де знаходиться опозиційний російський політик Олексій Навальний, поліція застосовує насильство до протестувальників.

Джерело: Медіазона, Новая газета

"Леха, выходи!", — кричат протестующие у СИЗО-1, их тут же задерживают.



Видео: /ReadovkaRu pic.twitter.com/U2RGBy1I73 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Деталі: 23 cічня у багатьох російських містах люди вийшли на акції протесту. У Москві під вечір велика кількість мітингувальників перемістилася під стіни СІЗО, в якому утримують Навального.

Російські ЗМІ пишуть про димові шашки під час протесту і про жорсткі затриманнях демонстрантів, які скандують "Льоха, виходь!".

Нагадаємо: Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії, і в понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять реакцію на ці події.