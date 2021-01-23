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У Москві тривають сутички біля ізолятора, де тримають Навального

Субота, 23 січня 2021, 19:41

У столиці РФ під ізолятором "Матроська тиша", де знаходиться опозиційний російський політик Олексій Навальний, поліція застосовує насильство до протестувальників.

Джерело: Медіазона, Новая газета

Деталі: 23 cічня у багатьох російських містах люди вийшли на акції протесту. У Москві під вечір велика кількість мітингувальників перемістилася під стіни СІЗО, в якому утримують Навального.

Російські ЗМІ пишуть про димові шашки під час протесту і про жорсткі затриманнях демонстрантів, які скандують "Льоха, виходь!".

 
 
 

Нагадаємо: Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії, і в понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять реакцію на ці події.

Теми: НавальнийРосіямітинги


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