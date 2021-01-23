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В Москве продолжаются столкновения у изолятора, где держат Навального

Суббота, 23 января 2021, 19:41

В столице РФ под изолятором "Матросская тишина", где находится оппозиционный российский политик Алексей Навальный, полиция применяет насилие к протестующим.

Источник: Медиазона, Новая газета

Детали: 23 января во многих российских городах люди вышли на акции протеста. В Москве к вечеру большое количество митингующих переместилось под стены СИЗО, в котором содержится Навальный.

Российские СМИ пишут о дымовых шашках во время протеста и жестких задержаниях демонстрантов, которые скандируют "Леха, выходи!".

 
 

Напомним: Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

Темы: НавальныйРосcиямитинги


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