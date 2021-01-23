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Британські експерти здивовані заявою Джонсона про небезпечність нового штаму Covid

Субота, 23 січня 2021, 18:52

Британські медичні експерти в суботу висловили здивування коментарями прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який стверджує, що мутований штам коронавірусу, вперше виявлений у Британії, може бути більш смертоносним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Досі абсолютно не ясно, чи цей варіант пов'язаний з більш високим рівнем смертності, ніж вихідний штам коронавірусу, заявила Івонн Дойл, медичний директор служби охорони здоров’я Англії (Public Health England).

"Є деякі докази, але це дуже ранні докази. Це невелика кількість випадків, і ще занадто рано говорити, що це відбудеться", - сказала вона, маючи на увазі поточні наукові дослідження.

Член британської групи експертів SAGE Майк Тілдеслі погодився з тим, що ще занадто рано говорити про підвищену смертність від нового варіанту. Він сказав BBC, що був здивований заявою Джонсона.

"Я б хотів почекати ще тиждень чи два і ще трохи поспостерігати, перш ніж ми зробимо дійсно переконливі висновки з цього приводу", - сказав він.

За словами Тілдеслі, число смертей трохи збільшилася, з 10 до 13 на 1000 пацієнтів, але він попередив, що висновок було засновано "на відносно невеликій кількості даних".

Джонсон повідомив ЗМІ в п'ятницю ввечері, що існують докази того, що британський варіант вірусу, також відомий як B117, більш смертоносний, ніж той, який переважав досі.

Існує консенсус щодо того, що цей штам більш заразний, але до сих пір не було публічних припущень від високопоставлених британських чиновників про те, що цей штам може бути більш смертоносним.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британія
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