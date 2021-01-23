Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британские эксперты удивлены заявлением Джонсона об опасности нового штамма Covid

Суббота, 23 января 2021, 18:52

Британские медицинские эксперты в субботу выразили удивление комментариями премьер-министра Бориса Джонсона, который утверждает, что мутировавший штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Британии, может быть более смертоносным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

До сих пор совершенно не ясно, связан ли этот вариант с более высоким уровнем смертности, чем исходный штамм коронавируса, заявила Ивонн Дойл, медицинский директор службы здравоохранения Англии (Public Health England).

"Есть некоторые доказательства, но это очень ранние доказательства. Это небольшое количество случаев, и еще слишком рано говорить, что это произойдет", - сказала она, имея в виду текущие научные исследования.

Член британской группы экспертов SAGE Майк Тилдесли согласился с тем, что еще слишком рано говорить о повышенной смертности от нового варианта. Он сказал BBC, что был удивлен заявлением Джонсона.

"Я бы хотел подождать еще неделю или две и еще немного понаблюдать, прежде чем мы сделаем действительно убедительные выводы по этому поводу", - сказал он.

По словам Тилдесли, число смертей немного увеличилось с 10 до 13 на 1000 пациентов, но он предупредил, что заключение было основано "на относительно небольшом количестве данных".

Джонсон сообщил СМИ в пятницу вечером, что существуют доказательства того, что британский вариант вируса, также известный как B117, более смертоносный, чем тот, который преобладал до сих пор.

Существует консенсус относительно того, что этот штамм более заразен, но до сих пор не было публичных предположений от высокопоставленных британских чиновников о том, что этот штамм может быть более смертоносным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: