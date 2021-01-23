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Британские эксперты удивлены заявлением Джонсона об опасности нового штамма Covid

Суббота, 23 января 2021, 19:52

Британские медицинские эксперты в субботу выразили удивление комментариями премьер-министра Бориса Джонсона, который утверждает, что мутировавший штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Британии, может быть более смертоносным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

До сих пор совершенно не ясно, связан ли этот вариант с более высоким уровнем смертности, чем исходный штамм коронавируса, заявила Ивонн Дойл, медицинский директор службы здравоохранения Англии (Public Health England).

"Есть некоторые доказательства, но это очень ранние доказательства. Это небольшое количество случаев, и еще слишком рано говорить, что это произойдет", - сказала она, имея в виду текущие научные исследования.

Член британской группы экспертов SAGE Майк Тилдесли согласился с тем, что еще слишком рано говорить о повышенной смертности от нового варианта. Он сказал BBC, что был удивлен заявлением Джонсона.

"Я бы хотел подождать еще неделю или две и еще немного понаблюдать, прежде чем мы сделаем действительно убедительные выводы по этому поводу", - сказал он.

По словам Тилдесли, число смертей немного увеличилось с 10 до 13 на 1000 пациентов, но он предупредил, что заключение было основано "на относительно небольшом количестве данных".

Джонсон сообщил СМИ в пятницу вечером, что существуют доказательства того, что британский вариант вируса, также известный как B117, более смертоносный, чем тот, который преобладал до сих пор.

Существует консенсус относительно того, что этот штамм более заразен, но до сих пор не было публичных предположений от высокопоставленных британских чиновников о том, что этот штамм может быть более смертоносным.

Темы: коронавирусВеликобритания


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