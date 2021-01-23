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Влада РФ проти "Радіо свобода": Байдена просять втрутитися у ситуацію

Субота, 23 січня 2021, 22:29
Фото Тома Бреннера

Американські конгресмени від Демократичної та Республіканської партій закликали президента США Джо Байдена відреагувати на зростаючу загрозу з Росії проти "Радіо Свобода" і розглянути можливість введення санкцій у відповідь на дії РФ.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на лист членів Комітету зі закордонних справ Палати представників США

Деталі: Звернення до Джо Байдена підписали голова комітету демократ Грегорі Мікс, республіканець Майкл Маккол, демократка Марсі Каптур, республіканець Адам Кінзінгер та демократ Вільям Кітінг.

В останні роки Державна дума РФ ухвалила, а президент Росії Володимир Путін підписав низку законів, які серйозно ускладнюють роботу іноземних видань у Росії. Радіо Свобода, телеканал "Настоящее время" та інші проєкти РС/РВЄ вносилися до переліку "іноземних агентів" Міністерства юстиції Росії, починаючи з 2017 року. Корпорація виконує вимоги Мін'юсту РФ, надаючи дані про свою фінансову діяльність і розмістила згадку про статус "іноземного агента" на своїх сайтах, хоча і розцінює це законодавство як несправедливе і юридично спірне.

Видання наголошує, що не є агентом жодного з урядів: закони США гарантують журналістську незалежність медіакорпорації, не допускаючи політичного і цензурного втручання в редакційну діяльність. Тому корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода розглядає обмеження, які вводяться російською владою у зв'язку з законодавством про ЗМІ як небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, і як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували виключно схвалену Кремлем інформацію.

Важливо також те, що за новим законодавством РФ про так званих "іноземних агентів", журналістам, які співпрацюють із медіа корпорацією, за певних умов загрожує кримінальне переслідування.

Члени Палати представників закликали адміністрацію Байдена негайно дати чітко зрозуміти російській владі, що "ці обмеження щодо РС/РВЄ, їхніх працівників та партнерів є неприйнятними. І зокрема, що приведення персоналу РС/РВЄ до кримінальної відповідальності матиме серйозні наслідки".

Дослівно: "Ми закликаємо Адміністрацію Байдена негайно вступити в контакт із російським урядом з цього питання".

Пропозиції конгресменів: Законодавці рекомендують адміністрації Байдена розглянути можливість запровадження санкцій щодо російських посадовців. Також вони звернули увагу на різницю між умовами роботи, в яких перебувають західні ЗМІ, такі як РС/РВЄ всередині Росії та умовами, в яких працюють англомовні російські державні Russia Today та "Спутнік" на території США.

Теми: ЗМІБайденРосіясанкції


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