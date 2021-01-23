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Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию

Суббота, 23 января 2021, 21:29
Власти РФ против Радио свобода: Байдена просят вмешаться в ситуацию
Фото Тома Бреннера

Американские конгрессмены от Демократической и Республиканской партий призвали президента США Джо Байдена отреагировать на растущую угрозу из России против "Радио Свобода", и рассмотреть возможность введения санкций в ответ на действия РФ.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на письмо членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей США

Детали: Обращение к Джо Байдену подписали председатель комитета демократ Грегори Микс, республиканец Майкл Маккол, демократка Марси Каптур, республиканец Адам Кинзингер и демократ Уильям Китинг.

В последние годы Государственная дума РФ приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые серьезно затрудняют работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал "Настоящее время" и другие проекты РС/РСЕ вносились в перечень "иностранных агентов" Министерства юстиции России, начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместила отметку о статусе "иностранного агента" на своих сайтах, хотя и расценивает такое законодательство как несправедливое и юридически спорное.

Издание отмечает, что не является агентом ни одного из правительств: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную деятельность. Поэтому корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает ограничения, которые вводятся российскими властями в связи с законодательством о СМИ, как опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию.

Важно также то, что по новому законодательству РФ о так называемых "иностранных агентах", журналистам, сотрудничающим с медиа-корпорацией, при определенных условиях грозит уголовное преследование.

Члены Палаты представителей призвали администрацию Байдена немедленно дать понять российской власти, что "эти ограничения по РС/РСЕ, их работникам и партнерам неприемлемы. И в частности, что привлечение персонала РС/РСЕ к уголовной ответственности будет иметь серьезные последствия".

Дословно: "Мы призываем Администрацию Байдена немедленно вступить в контакт с российским правительством по этому вопросу".

Предложение конгрессменов: Законодатели рекомендуют администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций в отношении российских чиновников. Также они обратили внимание на разницу между условиями работы, в которых находятся западные СМИ, такие как РС/РСЕ внутри России и условиями, в которых работают англоязычные российские государственные Russia Today и "Спутник" на территории США.

Темы: СМИБайденРосcиясанкции
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