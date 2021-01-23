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Біля посольства Росії у Києві відбулася акція на підтримку Навального

Субота, 23 січня 2021, 23:57
Фото: Радіо Свобода

У суботу, 23 січня, під посольством РФ в столиці України прийшла акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Близько 10–15 людей тримали в руках плакати, ще близько 30 були присутні як учасники акції і глядачі.

 

Майже після закінчення акції до посольства також прийшли до двох десятків чоловіків, що почали зривати плакати на підтримку Навального з паркану посольства, а також виривали їх із рук учасників акції.

 

Між учасниками акції і прибулими відбулася словесна суперечка. Зокрема, останні заявляли, що Навальний підтримував анексію Криму.

 

Суперечка переросла в штовханину, прибулі чоловіки вдарили кількох учасників акції. Згодом супротивників мітингу відтиснула поліція, яка перебувала на місці події. Двох із них затримали, але невдовзі відпустили.

Теми: НавальнийКиївмітинги


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