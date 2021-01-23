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У посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Навального

Суббота, 23 января 2021, 22:57
У посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Навального

В субботу, 23 января, под посольством РФ в столице Украины пришла акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Радио Свобода

Детали: Около 10-15 человек держали в руках плакаты, еще около 30 присутствовали как участники акции и зрители.

 

Почти после окончания акции к посольству также пришли около двух десятков мужчин, начали срывать плакаты в поддержку Навального с забора посольства, а также вырывали их из рук участников акции.

 

Между участниками акции и прибывшими произошла словесная перепалка. В частности, последние заявляли, что Навальный поддерживал аннексию Крыма.

 

Спор перерос в потасовку, прибывшие мужчины ударили нескольких участников акции. Впоследствии противников митинга оттеснила полиция, которая находилась на месте происшествия. Двоих из них задержали, но вскоре отпустили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйКиевмитинги
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