Видимість до 200 метрів: киян попереджають про туман

Вранці 24 січня видимість на дорогах столиці зменшиться до 200-500 метрів через туман.

Джерело: повідомлення КМДА, Укргідрометцентр

Деталі: Туман, який спостерігається із вечора суботи, збережеться і вранці в неділю. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий, який характеризується порушенням видимості до 500 метрів.

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію та при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.