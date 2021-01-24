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Видимість до 200 метрів: киян попереджають про туман

Неділя, 24 січня 2021, 00:19

Вранці 24 січня видимість на дорогах столиці зменшиться до 200-500 метрів через туман. 

Джерело: повідомлення КМДА, Укргідрометцентр

Деталі: Туман, який спостерігається із вечора суботи, збережеться і вранці в неділю. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий, який характеризується порушенням видимості до 500 метрів. 

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію та при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію. 

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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