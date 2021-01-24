Видимость до 200 метров: киевлян предупреждают о тумане
Воскресенье, 24 января 2021, 00:19
Утром 24 января видимость на дорогах столицы уменьшится до 200-500 метров из-за тумана.
Источник: сообщение КГГА, Укргидрометцентр
Детали: Туман, который наблюдается с вечера субботы, сохранится и утром в воскресенье. Объявлен І уровень опасности – желтый, характеризующийся нарушением видимости до 500 метров.
Водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию и при остановке включать аварийную световую сигнализацию.
Украинская правда