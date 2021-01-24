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На знак протесту: у Чехії в карантин відкрились сотні барів та ресторанів

Неділя, 24 січня 2021, 03:55

У рамках акції протесту проти локдауну сотні барів та ресторанів відкрились у Чехії. 

Джерело: DW

Деталі: Організатором цієї акції стала ініціатива Chcipl pes, що перекладається як "мертвий пес". Зазначається, що назва цього руху натякає на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES. 

Співзасновники цього руху вважають, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом. 

Міська влада Праги стверджує, що порушникам карантину загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів – УП).  

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Нагадаємо:

  • Бари, ресторани та розважальні заклади закриті у Чехії з жовтня минулого року. Дозвіл відкритись вони отримали лише на період Різдвяних свят. 
  • Наразі в країні зареєстрували близько 930 тисяч випадків інфікування та понад 15 тисяч жертв пандемії. 
  • Щодня в Чехії виявляють близько 8 тисяч нових хворих на коронавірус.

Українська правда
Теми: Чехіякарантин


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