На знак протесту: у Чехії в карантин відкрились сотні барів та ресторанів
Неділя, 24 січня 2021, 02:55
У рамках акції протесту проти локдауну сотні барів та ресторанів відкрились у Чехії.
Джерело: DW
Деталі: Організатором цієї акції стала ініціатива Chcipl pes, що перекладається як "мертвий пес". Зазначається, що назва цього руху натякає на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES.
Співзасновники цього руху вважають, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом.
Міська влада Праги стверджує, що порушникам карантину загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів – УП).
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Нагадаємо:
- Бари, ресторани та розважальні заклади закриті у Чехії з жовтня минулого року. Дозвіл відкритись вони отримали лише на період Різдвяних свят.
- Наразі в країні зареєстрували близько 930 тисяч випадків інфікування та понад 15 тисяч жертв пандемії.
- Щодня в Чехії виявляють близько 8 тисяч нових хворих на коронавірус.
Українська правда