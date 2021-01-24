В знак протеста: в Чехии в карантин открылись сотни баров и ресторанов
Воскресенье, 24 января 2021, 02:55
В рамках акции протеста против локдауна сотни баров и ресторанов открылись в Чехии.
Источник: DW
Детали: Организатором этой акции стала инициатива Chcipl pes, что переводится как "мертвый пес". Отмечается, что название этого движения намекает на несогласие с политикой правительства, который ввел систему электронного слежения PES.
Соучредители этого движения считают, что министры должны уйти в отставку из-за ложного пути, который они выбрали для борьбы с коронавирусом.
Городские власти Праги утверждает, что нарушителям карантина грозит максимальный штраф в размере 20 000 крон (чуть больше 900 долларов – УП).
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Напомним:
- Бары, рестораны и развлекательные заведения закрыты в Чехии с октября прошлого года. Разрешение открыться они получили лишь в период Рождественских праздников.
- Сейчас в стране зарегистрировано около 930 тысяч случаев инфицирования и более 15 тысяч жертв пандемии.
- Ежедневно в Чехии выявляют около 8 тысяч новых больных коронавирусом.
Украинская правда