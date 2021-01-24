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Бойовики вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

Неділя, 24 січня 2021, 07:49

23 січня російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів  120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік Гнутового  ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Окрім того, поблизу Водяного, що на Приазов’ї найманці вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда


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