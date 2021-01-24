Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов - ООС

Воскресенье, 24 января 2021, 06:49
Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов - ООС

23 января российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Гнутово враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Водяного, что на Приазовье наемники вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: