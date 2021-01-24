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Боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов - ООС

Воскресенье, 24 января 2021, 07:49

23 января российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Гнутово враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Водяного, что на Приазовье наемники вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда


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