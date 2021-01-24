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Придушення протестів у Росії: країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС

Неділя, 24 січня 2021, 09:26
Придушення протестів у Росії: країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС

Балтійські країни виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у суботу.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда".

"Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти", - йдеться у заяві естонського міністра у Twitter.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії. 

Він нагадав, що у понеділок відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу. 

Президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму.

Поліція РФ затримала у суботу понад 3 тисячі осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення опозиціонера Навального.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяНавальнийЄСмітинги
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