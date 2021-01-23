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У Росії - рекордна кількість затримань за 10 років

Субота, 23 січня 2021, 22:11
У Росії - рекордна кількість затримань за 10 років
Фото: Євген Фельдман для «Медузи»

У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Джерело: російське видання "Настоящее время"

Деталі: За оцінками російських ЗМІ і спостерігачів, в Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. При цьому головне управління МВС по Москві нарахувало 4 тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Акції протесту пройшли у 122 містах країни.

Під час акцій затримали 3454 особи. Є затримані неповнолітні.

Затримання у Москві, фото Юріяй Козирєва
Затримання у Москві, фото Юріяй Козирєва

Пряма мова координатора "ОВД-Інфо" Леоніда Драбкіна: "Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження" ОВД-Інфо ", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри (затриманих - УП)".

Затримання в Єкатеринбурзі, фото Доната Сорокіна
Затримання в Єкатеринбурзі, фото Доната Сорокіна

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
  • Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
  • Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
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