У Росії - рекордна кількість затримань за 10 років
У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.
Джерело: російське видання "Настоящее время"
Деталі: За оцінками російських ЗМІ і спостерігачів, в Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. При цьому головне управління МВС по Москві нарахувало 4 тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
Акції протесту пройшли у 122 містах країни.
Під час акцій затримали 3454 особи. Є затримані неповнолітні.
Пряма мова координатора "ОВД-Інфо" Леоніда Драбкіна: "Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження" ОВД-Інфо ", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри (затриманих - УП)".
23/х— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 23, 2021
«Тебе надо палку зарубить?» ОМОНівець замість жінки забирає чоловіка, котрий пожалів її і запропонував натомість заарештувати його і виконати план по затриманнях. Петербург сьогодні.pic.twitter.com/1UipHelHrd
Передісторія:
- Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".
- 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
- Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
- Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.