У Росії - рекордна кількість затримань за 10 років

У РФ 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Джерело: російське видання "Настоящее время"

Деталі: За оцінками російських ЗМІ і спостерігачів, в Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. При цьому головне управління МВС по Москві нарахувало 4 тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Акції протесту пройшли у 122 містах країни.

Під час акцій затримали 3454 особи. Є затримані неповнолітні.

Затримання у Москві, фото Юріяй Козирєва

Пряма мова координатора "ОВД-Інфо" Леоніда Драбкіна: "Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження" ОВД-Інфо ", а це майже 10 років, це теж рекордні цифри (затриманих - УП)".

Затримання в Єкатеринбурзі, фото Доната Сорокіна

23/х



«Тебе надо палку зарубить?» ОМОНівець замість жінки забирає чоловіка, котрий пожалів її і запропонував натомість заарештувати його і виконати план по затриманнях. Петербург сьогодні.pic.twitter.com/1UipHelHrd — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 23, 2021

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