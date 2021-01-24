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ДСНС попереджає про складні погодні умови – перший рівень небезпеки

Неділя, 24 січня 2021, 09:51
ДСНС попереджає про складні погодні умови – перший рівень небезпеки

Через складні погодні умови найближчими днями в Україні можливе порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України і в західних областях, також є ймовірність ускладнення автомобільного руху на окремих ділянках доріг та сходження лавин у горах.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 24 та 25 січня на Правобережжі України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в західних областях – значний дощ та мокрий сніг. 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети – І рівень небезпечності, жовтий.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

Крім того, рятувальники попереджують про сніголавинну небезпеку.

Дослівно: "За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив, 24 січня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області та 24-25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги".

Українська правда

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Теми: погодаДСНСКарпати
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