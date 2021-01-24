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ГСЧС предупреждает о сложных погодных условиях – первый уровень опасности

Воскресенье, 24 января 2021, 10:51

Из-за сложных погодных условий в ближайшие дни в Украине возможно нарушение энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины и в западных областях, также есть вероятность осложнения автомобильного движения на отдельных участках дорог и схода лавин в горах.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 и 25 января на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях - значительный дождь и мокрый снег. 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значений снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы – І уровень опасности, желтый.

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

Кроме того, спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах существует угроза оползней снега на дороги".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСКарпаты


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