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У Португалії обирають президента на тлі нового рекорду смертності від COVID-19

Неділя, 24 січня 2021, 10:18
У Португалії обирають президента на тлі нового рекорду смертності від COVID-19

В неділю у Португалії проходять президентські вибори, незважаючи на зростання кількості випадків коронавірусу та зафіксованих летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Опитування вказують на те, що чинний президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза виграє ще один термін.

Португалія перебуває під суворим національним нокдауном. У суботу в країні, де проживає 10,8 мільйонів людей, зафіксовано найгірший щоденний рівень смертності від коронавірусу та кількість нових інфекцій.

У своїй заключній передвиборчій промові Ребелу де Соуза закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру виборів.

Це, за його словами, "пощадить португальський народ від розтягування виборів на три найважливіші тижні" - час, який можна було б витратити на уповільнення пандемії, заявив колишній міністр і співзасновник правоцентристської Соціал-демократичної партії ( PSD).

Хоча нинішні опитування громадської думки прогнозують, що 72-річний президент набере до 70% голосів виборців, менша явка може вплинути на ці припущення.

Президенти Португалії мають повноваження розпускати парламент і вимагати нових виборів.

Історично всі четверо президентів після закінчення диктатури Португалії в 1976 році були переобрані на другий термін.

"Українська правда" у Threads

Теми: Португаліявибори
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