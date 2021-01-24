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В Португалии выбирают президента на фоне нового рекорда смертности от COVID

Воскресенье, 24 января 2021, 10:18
В Португалии выбирают президента на фоне нового рекорда смертности от COVID

В воскресенье в Португалии проходят президентские выборы, несмотря на рост количества случаев коронавируса и зафиксированных летальных случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Опросы показывают, что действующий президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза выигрывает еще один срок.

Португалия находится под строгим национальным нокдауном. В субботу в стране, где проживает 10800000 человек зафиксировано худший ежедневный уровень смертности от коронавируса и число новых инфекций.

В своей заключительной предвыборной речи Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов.

Это, по его словам, "пощадит португальский народ от растяжения выборов на три важнейшие недели" - время, которое можно было бы потратить на замедление пандемии, заявил бывший министр и соучредитель правоцентристской Социал-демократической партии (PSD).

Хотя нынешние опросы общественного мнения прогнозируют, что 72-летний президент наберет до 70% голосов избирателей, меньше явка может повлиять на эти предположения.

Президенты Португалии имеют полномочия распускать парламент и требовать новых выборов.

Исторически все четверо президентов после окончания диктатуры Португалии в 1976 году были переизбраны на второй срок.

Темы: Португалиявиборы
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