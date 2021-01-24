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У США розслідують раптову смерть людини після щеплення від Covid

Неділя, 24 січня 2021, 10:36
У США розслідують раптову смерть людини після щеплення від Covid

В окрузі Плейсер штату Каліфорнія людина померла через кілька годин після отримання вакцини від коронавірусу. Місцеві, штатні та федеральні відомства ведуть слідство у цій справі та намагаються з'ясувати причину смерті.

Джерело: CBS Sacramento

Деталі: За даними місцевого шерифа, вказана особа наприкінці грудня отримала позитивний результат тесту на Covid-19. У четвер, 21 січня, вона зробила щеплення проти коронавірусу і через кілька годин після цього померла.

Наголошується, що загибла людина робила щеплення не у департаменті охорони здоров'я округу Плейсер. Проте де саме – не уточнюється. Також поки невідомо, яку саме вакцину вводили померлому.

До понеділка, 25 січня, фахівці планують зробити розтин тіла, аби з'ясувати реальну причину смерті.

При цьому експерт з інфекційних хвороб, доктор Дін Блюмберг, до якого по коментар звернулися місцеві журналісти, заявив, що причиною смерті після вакцинації може бути будь-що, і далеко на завжди смерть пов'язана зі щепленням. За його словами, про причину смерті поки говорити зарано.

У свою чергу у Каліфорнійському департаменті охорони здоров'я зазначили, що займаються вивченням обставин інциденту.

Дослівно департамент: "Ми думаємо про родину загиблого. Ми сприймаємо ці випадки серйозно, саме тому ми працюємо з нашими урядовими партнерами для розслідування причин (смерті - УП)".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусСША
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