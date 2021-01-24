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В США расследуют внезапную смерть человека после прививки от Covid

Воскресенье, 24 января 2021, 11:36

В округе Плейсер штата Калифорния человек умер через несколько часов после введения вакцины от коронавируса. Местные, штатные и федеральные ведомства ведут следствие по этому делу и пытаются выяснить причину смерти.

Источник: CBS Sacramento

Детали: По данным местного шерифа, указанный человек в конце декабря получил положительный результат теста на Covid-19. В четверг, 21 января, он сделал прививку против коронавируса и через несколько часов после этого умер.

Отмечается, что погибший делал прививку не в департаменте здравоохранения округа Плейсер. Однако где именно - не уточняется. Также пока неизвестно, какую именно вакцину вводили умершему.

До понедельника, 25 января, специалисты планируют сделать вскрытие тела, чтобы выяснить реальную причину смерти.

При этом эксперт по инфекционным болезням, доктор Дин Блюмберг, к которому за комментарием обратились местные журналисты, заявил, что причиной смерти после вакцинации может быть что угодно, и далеко на всегда смерть связана с прививкой. По его словам, о причине смерти пока говорить рано.

В свою очередь в Калифорнийском департаменте здравоохранения отметили, что занимаются изучением обстоятельств инцидента.

Дословно департамент: "Мы думаем о семье погибшего. Мы воспринимаем эти случаи серьезно, поэтому мы работаем с нашими правительственными партнерами для расследования причин (смерти - УП)".

Темы: вакцинациякоронавирусСША


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