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У МВС Німеччини попередили про перешкоджання кампанії вакцинації

Неділя, 24 січня 2021, 13:32

Міністерство внутрішніх справ Німеччини попереджає про можливість масових акцій, спрямованих на перешкоджання кампанії вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Правоохоронцям вже відомо про "кілька ймовірних спроб роздобути інформацію про німецьких виробників вакцин", заявили в МВС.

За даними відомства, ризик кібератак варто оцінити "як високий". Потенційними цілями для шпигунства та саботажу з боку іноземних спецслужб у МВС Німеччини вважають дослідницькі установи, а також виробничі об'єкти та регуляторні органи.

Міністерство також попереджає про деструктивні акції прихильників теорій змови.

Як заявила виданням групи Funke представниця Зелених Ірене Міхаліч, штурм Капітолію у Вашингтоні продемонстрував, "як швидко абсурдні теорії змови можуть призвести до насильства". А її колега по партії Константін фон Нотц згадав про кібератаку на Європейське агентство лікарських засобів (EMA), яка показала, що ризик хакерських атак, шпигунства та саботажу з боку іноземних спецслужб є "дуже реальним".

Нагадаємо, кампанія масової вакцинації від коронавірусу почалася в Німеччині 27 грудня. Згідно з даними Інститут імені Роберта Коха, відтоді в країні вакциновано близько 1,5 мільйона осіб.

Теми: вакцинаціяНімеччинакоронавірус


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