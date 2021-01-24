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В МВД Германии предупредили о препятствовании кампании вакцинации

Воскресенье, 24 января 2021, 13:32

Министерство внутренних дел Германии предупреждает о возможности массовых акций, направленных на препятствование кампании вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Правоохранителям уже известно о "несколько вероятных попыток заполучить информацию о немецких производителей вакцин", заявили в МВД.

По данным ведомства, риск кибератак стоит оценить "как высокий". Потенциальными целями для шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб в МВД Германии считают исследовательские учреждения, а также производственные объекты и регуляторные органы.

Министерство также предупреждает о деструктивных акции сторонников теорий заговора.

Как заявила изданию группы Funke представитель Зеленых Ирене Михалич, штурм Капитолия в Вашингтоне продемонстрировал, "как быстро абсурдные теории заговора могут привести к насилию". А ее коллега по партии Константин фон ноте вспомнил о кибератаке на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которая показала, что риск хакерских атак, шпионажа и саботажа со стороны иностранных спецслужб "очень реальным".

Напомним, кампания массовой вакцинации от коронавируса началась в Германии 27 декабря. Согласно данным Института имени Роберта Коха, с тех пор в стране вакцинировано около 1,5 миллиона человек.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирус


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