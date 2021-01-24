У Маріуполі вшанували жертв обстрілу, який здійснили гібридні війська РФ

У місті Маріуполь на Донеччині вшанували пам’ять жителів міста, які загинули 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: повідомлення Маріупольської міськради

Дослівно: "Сьогодні в Маріуполі шанують пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року. Біля пам'ятного знака "Загиблим в неоголошеній війні" пройшла панахида. З ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти та лампадки. О 9:15 - час, коли стався обстріл, в пам'ять про загиблих пролунали електросирени".

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Нагадаємо: В результаті обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року загинули десятки людей, більше сотні містян були поранені.