У Маріуполі вшанували жертв обстрілу, який здійснили гібридні війська РФ
Неділя, 24 січня 2021, 13:58
У місті Маріуполь на Донеччині вшанували пам’ять жителів міста, які загинули 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: повідомлення Маріупольської міськради
Дослівно: "Сьогодні в Маріуполі шанують пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року. Біля пам'ятного знака "Загиблим в неоголошеній війні" пройшла панахида. З ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти та лампадки. О 9:15 - час, коли стався обстріл, в пам'ять про загиблих пролунали електросирени".
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Нагадаємо: В результаті обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року загинули десятки людей, більше сотні містян були поранені.
Українська правда