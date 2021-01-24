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В Мариуполе помянули жертв обстрела, совершенного гибридными войсками РФ

Воскресенье, 24 января 2021, 12:58
В Мариуполе помянули жертв обстрела, совершенного гибридными войсками РФ

В городе Мариуполь Донецкой области почтили память жителей города, погибших 24 января 2015 в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: сообщение Мариупольского горсовета

Дословно: "Сегодня в Мариуполе чтят память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года. У памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" прошла панихида. С утра к нему мариупольцы приносят цветы и лампадки. В 9:15 - время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены".

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Напомним: В результате обстрела Мариуполя 24 января 2015 погибли десятки человек, более сотни горожан были ранены.

Украинская правда
Темы: войнаДонецкая областьтерактРосcия
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