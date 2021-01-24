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МЗС України звернувся до ВВС через "російські" Сімферополь та Севастополь

Неділя, 24 січня 2021, 14:37
МЗС України звернувся до ВВС через російські Сімферополь та Севастополь

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію російської служби ВВС, в якій окуповані кримські міста Сімферополь та Севастополь журналісти внесли у перелік російських.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Деталі: Першим на описку російської служби ВВС звернув увагу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубров. Журналісти на карті й у переліку російських міст, де пройшли протести 23 січня, вказали Сімферополь та Севастополь з виноскою, що "Крим і Севастополь були анексовані Росією в 2014 році".

Пряма мова Чубарова: Коли це Севастополь і Сімферополь стали російськими містами, як показано це на вашій мапі? Нехай нікого не вводить в оману і посилання, яке ВВС розмістила під зображенням карти: "Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році"... 99, 99% читачів читають заголовок до матеріалу, а там чітко написано "Мітинги на підтримку Олексія Навального в Росії 23 січня 2021 року". Крім того, згідно з документами ООН та інших міжнародних організацій, Росія окупувала Крим і здійснює спроби його анексії. BBC хоче допомогти Росії анексувати Крим?

Реакція МЗС України: Зовнішньополітичне відомство звернулося до ВВС із закликом не підтримувати російські фальшиві наративи.

Пряма мова Ніколенка: Російська службо ВВС, не підтримуйте російські фальшиві наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексований, а окупований. Питання міжнародного права".

Українська правда

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Теми: окупаціяЗМІКримМЗС
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