В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию русской службы ВВС, в которой оккупированные крымские города Симферополь и Севастополь журналисты внесли в перечень российских.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Детали: Первым на описку русской службы ВВС обратил внимание глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубров. Журналисты на карте и в перечне списка российских городов, где прошли протесты 23 января, указали Симферополь и Севастополь со сноской, что "Крым и Севастополь были аннексированы Россией в 2014 году".

Прямая речь Чубарова: Когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано это на вашей карте? Пусть никого не вводит в заблуждение и ссылка, которую ВВС разместила под изображением карты: "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году"... 99,99% читателей читают заголовок к материалу, а там четко написано "Митинги в поддержку Алексея Навального в России 23 января 2021 года". Кроме того, согласно документам ООН и других международных организаций, Россия оккупировала Крым и осуществляет попытки его аннексии. BBC хочет помочь России аннексировать Крым?

Реакция МИД Украины: Внешнеполитическое ведомство обратилось к ВВС с призывом не поддерживать российские фальшивые нарративы.

Прямая речь Николенко: Русская служба ВВС, не поддерживайте российские фальшивые нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr