Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Украины обратился в ВВС из-за "российских" Симферополя и Севастополя

Воскресенье, 24 января 2021, 14:37
МИД Украины обратился в ВВС из-за российских Симферополя и Севастополя

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию русской службы ВВС, в которой оккупированные крымские города Симферополь и Севастополь журналисты внесли в перечень российских.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Детали: Первым на описку русской службы ВВС обратил внимание глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубров. Журналисты на карте и в перечне списка российских городов, где прошли протесты 23 января, указали Симферополь и Севастополь со сноской, что "Крым и Севастополь были аннексированы Россией в 2014 году".

Прямая речь Чубарова: Когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано это на вашей карте? Пусть никого не вводит в заблуждение и ссылка, которую ВВС разместила под изображением карты: "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году"... 99,99% читателей читают заголовок к материалу, а там четко написано "Митинги в поддержку Алексея Навального в России 23 января 2021 года". Кроме того, согласно документам ООН и других международных организаций, Россия оккупировала Крым и осуществляет попытки его аннексии. BBC хочет помочь России аннексировать Крым?

Реакция МИД Украины: Внешнеполитическое ведомство обратилось к ВВС с призывом не поддерживать российские фальшивые нарративы.

Прямая речь Николенко: Русская служба ВВС, не поддерживайте российские фальшивые нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияСМИКрымМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
оккупация
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС
Оккупанты хотят забирать жилье украинцев в Энергодаре, чтобы раздавать россиянам - ГУР
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: