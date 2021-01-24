Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД Украины обратился в ВВС за "российских" Симферополя и Севастополя

Воскресенье, 24 января 2021, 15:37

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикацию русской службы ВВС, в которой оккупированные крымские города Симферополь и Севастополь журналисты внесли в перечень российских.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Детали: Первым на описку русской службы ВВС обратил внимание глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубров. Журналисты на карте и в перечне списка российских городов, где прошли протесты 23 января, указали Симферополь и Севастополь со сноской, что "Крым и Севастополь были аннексированы Россией в 2014 году".

Прямая речь Чубарова: Когда это Севастополь и Симферополь стали российскими городами, как показано это на вашей карте? Пусть никого не вводит в заблуждение и ссылка, которую ВВС разместила под изображением карты: "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году"... 99,99% читателей читают заголовок к материалу, а там четко написано "Митинги в поддержку Алексея Навального в России 23 января 2021 года". Кроме того, согласно документам ООН и других международных организаций, Россия оккупировала Крым и осуществляет попытки его аннексии. BBC хочет помочь России аннексировать Крым?

Реакция МИД Украины: Внешнеполитическое ведомство обратилось к ВВС с призывом не поддерживать российские фальшивые нарративы.

Прямая речь Николенко: Русская служба ВВС, не поддерживайте российские фальшивые нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права.

Темы: оккупацияСМИКрымМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина отреагировали на протестные акции по всей России

В Германии выступили за мораторий на "Северный поток-2"

видео, обновленоПротесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации

Кремль отдает контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – активисты

Коронавирус: почти 4 тысячи новых заражений, 83 больных умерли

Главные новости субботы и ночи: покушение на "правую руку" Баканова, протесты в России

Все новости...
оккупация
Организаторы незаконного "референдума" в Луганской области отделались условным сроком
Нардепы из "Слуги народа" и "ЕС" интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – "Схемы"
Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
Последние новости
16:27
В понедельник всю Украину зальет дождями
15:45
Министр ФРГ: если Северный поток-2 остановят, могут начаться судебные иски
15:37
МИД Украины обратился в ВВС за "российских" Симферополя и Севастополя
15:03
Украина установила рекорд по экспорту рыбы
14:43
У Путина отреагировали на протестные акции по всей России
14:22
В Германии выступили за мораторий на "Северный поток-2"
13:58
фотоВ Мариуполе помянули жертв обстрела, совершенного гибридными войсками РФ
13:32
В МВД Германии предупредили о препятствовании кампании вакцинации
13:05
Советник президента: Ожидаем, что 2021 год будет годом экономического роста
12:57
видео, обновленоПротесты в РФ: избитую ОМОНовцем женщину спасают в реанимации
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!