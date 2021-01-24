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У понеділок всю Україну заллє дощами

Неділя, 24 січня 2021, 16:27

У понеділок, 25 січня, по всій Україні пройдуть дощі, в західних областях значні дощі з мокрим снігом.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°, в західних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Карпатах значний сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

 
прогноз погоди на 25 січня, meteo.gov.ua

У Києві – дощ. Вітер південно-східний з переходом у західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

У вівторок, 26 січня, в Україні часом невеликий дощ і мокрий сніг, вночі помірні опади, лише в південно-східній частині країни без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

 
прогноз погоди на 26 січня, meteo.gov.ua

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень у південній та східній частині 3-8° тепла).

У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

У Києві вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень 0-3° морозу.

Теми: погода


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