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В понедельник всю Украину зальет дождями

Воскресенье, 24 января 2021, 16:27

В понедельник, 25 января, по всей Украине пройдут дожди, в западных областях значительные дожди с мокрым снегом.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, на юге до 10°, в западных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Карпатах значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза.

 
прогноз погоды на 25 января, meteo.gov.ua

В Киеве – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Во вторник, 26 января, в Украине временами небольшой дождь и мокрый снег, ночью умеренные осадки, лишь в юго-восточной части страны без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

 
прогноз погоды на 26 января, meteo.gov.ua

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем в южной и восточной части 3-8° тепла).

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

В Киеве ночью мокрый снег, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем 0-3° мороза.

Темы: погода


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