Помер старший брат Ахметова
Неділя, 24 січня 2021, 17:02
Помер старший брат олігарха Ріната Ахметова – Ігор Ахметов.
Джерело: ФК "Шахтар"
Дослівно: "На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов, брат президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова".
"Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою".
Деталі: Про причини смерті не повідомляється.
Олігарху, президенту ФК "Шахтар" Ринату Ахметову – 54 роки.
Українська правда