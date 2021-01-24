Помер старший брат Ахметова

Помер старший брат олігарха Ріната Ахметова – Ігор Ахметов.

Джерело: ФК "Шахтар"

Дослівно: "На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов, брат президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова".

"Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою".

Деталі: Про причини смерті не повідомляється.

Олігарху, президенту ФК "Шахтар" Ринату Ахметову – 54 роки.