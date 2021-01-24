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Умер старший брат Ахметова

Воскресенье, 24 января 2021, 17:02
фото ФК "Шахтер"

Умер старший брат олигарха Рината Ахметова – Игорь Ахметов.

Источник: ФК "Шахтер"

Дословно: "На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова".

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой".

Детали: О причинах смерти не сообщается.

Олигарху, президенту ФК "Шахтер" Ринату Ахметову – 54 года.

Украинская правда
Темы: АхметовШахтер


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