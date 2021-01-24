Умер старший брат Ахметова
Воскресенье, 24 января 2021, 16:02
Умер старший брат олигарха Рината Ахметова – Игорь Ахметов.
Источник: ФК "Шахтер"
Дословно: "На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова".
"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой".
Детали: О причинах смерти не сообщается.
Олигарху, президенту ФК "Шахтер" Ринату Ахметову – 54 года.
Украинская правда