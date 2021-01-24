Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що хвиля арештів під час масових протестів у Росії являє собою авторитарний поворот.

Про це він сказав в ефірі французького радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на L’Obs.

"Я вважаю цей авторитарний поворот дуже тривожним. Колективні арешти ставлять під сумнів верховенство права, це неприйнятно", - сказав міністр.

Він нагадав, що питання свободи демонстрацій відіграло важливу роль у діалозі між президентами Франції і Росії з 2019 року.

"Це дуже тривожний хід, який дещо ставить під сумнів впевненість та відчуття безпеки, які ми можемо мати стосовно Росії", - сказав він.

Разом з тим він зазначив, що Росія лишається сусідом ЄС, і є питання, які слід з нею обговорювати.

Європейські лідери запровадили санкції проти кількох російських чиновників, підозрюваних у отруєнні опонента, щоб наочно продемонструвати своє бажання підтримувати міжнародне право.

Деякі з них також закликали прийняти нові санкції проти Росії, якщо заклики звільнити Алексєя Навального залишаться без відповіді.

Глава МЗС Франції вважає за необхідне зробити дієвими введені в жовтні санкції.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.

Він нагадав, що у понеділок відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу.