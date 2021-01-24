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Глава МИД Франции заявил об авторитарном повороте в РФ

Воскресенье, 24 января 2021, 17:53
фото РБК

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что волна арестов во время массовых протестов в России представляет собой авторитарный поворот.

Об этом он сказал в эфире французского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на L'Obs.

"Я считаю этот авторитарный поворот очень тревожным. Коллективные аресты ставят под сомнение верховенство права, это неприемлемо", - сказал министр.

Он напомнил, что вопрос свободы демонстраций сыграл важную роль в диалоге между президентами Франции и России с 2019 года.

"Это очень тревожный ход, который несколько ставит под сомнение уверенность и чувство безопасности, которые мы можем иметь по отношению к России", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что Россия остается соседом ЕС, и есть вопросы, которые следует с ней обсуждать.

Европейские лидеры ввели санкции против ряда российских чиновников, подозреваемых в отравлении оппонента, чтобы наглядно продемонстрировать свое желание поддерживать международное право.

Некоторые из них также призвали принять новые санкции против России, если призывы освободить Алексея Навального останутся без ответа.

Глава МИД Франции считает необходимым сделать действенными введенные в октябре санкции.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Темы: ФранцияРосcия


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