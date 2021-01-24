Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Франции заявил об авторитарном повороте в РФ

Воскресенье, 24 января 2021, 16:53
Глава МИД Франции заявил об авторитарном повороте в РФ
фото РБК

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что волна арестов во время массовых протестов в России представляет собой авторитарный поворот.

Об этом он сказал в эфире французского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на L'Obs.

"Я считаю этот авторитарный поворот очень тревожным. Коллективные аресты ставят под сомнение верховенство права, это неприемлемо", - сказал министр.

Он напомнил, что вопрос свободы демонстраций сыграл важную роль в диалоге между президентами Франции и России с 2019 года.

"Это очень тревожный ход, который несколько ставит под сомнение уверенность и чувство безопасности, которые мы можем иметь по отношению к России", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что Россия остается соседом ЕС, и есть вопросы, которые следует с ней обсуждать.

Европейские лидеры ввели санкции против ряда российских чиновников, подозреваемых в отравлении оппонента, чтобы наглядно продемонстрировать свое желание поддерживать международное право.

Некоторые из них также призвали принять новые санкции против России, если призывы освободить Алексея Навального останутся без ответа.

Глава МИД Франции считает необходимым сделать действенными введенные в октябре санкции.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Темы: ФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: