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У Британії через снігопади закрилися чотири центри вакцинації

Неділя, 24 січня 2021, 17:27
У Британії через снігопади закрилися чотири центри вакцинації

Частину території Великої Британії накрило сильними снігопадами, чотири центри вакцинації змушені були закритися через сувору погоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними синоптиків, в багатьох місцях зафіксовано 6 см снігу, і, ймовірно, "на частині території снігу ще більше".

Через несприятливу погоду в Південному Уельсі були змушені закритися чотири центри вакцинації.

Центри в Бридженді, Рондді, Аберциноні та Мертірі Тифділ були закриті в неділю "з міркувань безпеки", заявила представник Управління охорони здоров'я університету Таф Морганнва.

З людьми, які призначили зустріч, зв’язувались з проханням перенести ін'єкцію.

В управлінні доріг Англії заявили, що сніг спричинив зіткнення на трасах M3, M27 та M25, і закликали водіїв їздити лише за крайньої необхідності.

Про аварії на дорогах повідомляють і інші регіони.

Жовті погодні попередження про сніг та ожеледицю були видані для Лондона та південного сходу Англії, Північної Ірландії та північних та західних районів Шотландії.

Громадян попередили про можливі відключення електроенергії через погодні умови.

Теми: Велика Британіявакцинаціяпогода
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