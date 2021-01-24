В Британии из-за снегопадов закрылись четыре центра вакцинации

Часть территории Великобритании накрыло сильными снегопадами, четыре центра вакцинации вынуждены были закрыться из-за суровой погоды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным синоптиков, во многих местах зафиксировано 6 см снега, и, вероятно, "на части территории снега еще больше".

Из-за неблагоприятной погоды в Южном Уэльсе были вынуждены закрыться четыре центра вакцинации.

Центры в Бридженд, Рондди, Аберцинони и Мертир Тифдил были закрыты в воскресенье "по соображениям безопасности", заявила представитель Управления здравоохранения университета Таф Морганнва.

С людьми, которые назначили встречу, связывались с просьбой перенести инъекцию.

В управлении дорог Англии заявили, что снег вызвал столкновение на трассах M3, M27 и M25, и призвали водителей ездить только по крайней необходимости.

Об авариях на дорогах сообщают и другие регионы.

Желтые погодные предупреждения о снеге и гололеде были выданы для Лондона и юго-востока Англии, Северной Ирландии и северных и западных районов Шотландии.

Граждан предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за погодных условий.