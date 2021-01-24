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Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через новий штам коронавірусу

Неділя, 24 січня 2021, 19:53

Уряд Швеції в неділю оголосив про заборону в'їзду з Норвегії, щоб зменшити ризик поширення нового варіанту коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Заборона діє з півночі до 14 лютого і може бути продовжена, якщо б необхідно", - заявив міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг.

Також заборонено в'їзд з Британії та Данії до 14 лютого.

У той же час Міністерство закордонних справ знову вводить рекомендацію проти непотрібних поїздок до Норвегії.

У грудні Швеція оголосила про заборону на в'їзд до Швеції як з Британії, так і з Данії через новий варіант вірусу.

Винятки з урядового рішення стосуються тих, хто працює у Швеції або має нагальні потреби в сім'ї, а також вантажних перевезень.

У суботу, 23 січня, уряд Норвегії запровадив серію дуже жорстких обмежень в Осло та ще дев'яти муніципалітетах через спалах більш заразного варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Британії.

Британська мутація вірусу вже існує у Швеції. Наразі підтверджено близько 50 випадків, переважна більшість з яких пов’язані з людьми, які були за кордоном.

"Це виняткове рішення, не в останню чергу враховуючи довгий сухопутний кордон між країнами", - сказав міністр внутрішніх справ Демберг.

Він додав, що зараз важливо уважно стежити за розвитком поширення мутованого вірусу в Норвегії.

Теми: ШвеціяНорвегіякоронавірус


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