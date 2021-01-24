Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового варианта коронавируса

Воскресенье, 24 января 2021, 19:53

Правительство Швеции в воскресенье объявило о запрете въезда из Норвегии, чтобы уменьшить риск распространения нового варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Запрет действует с полуночи до 14 февраля и может быть продолжен, если будет необходимо", - заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Также запрещен въезд из Британии и Дании до 14 февраля.

В то же время Министерство иностранных дел вновь вводит рекомендацию против ненужных поездок в Норвегию.

В декабре Швеция объявила о запрете на въезд в Швецию как из Британии, так и из Дании из-за нового варианта вируса.

Исключения из правительственного решения касаются тех, кто работает в Швеции или имеет неотложные нужды в семье, а также грузовых перевозок.

В субботу, 23 января, правительство Норвегии ввело серию очень жестких ограничений в Осло и еще девяти муниципалитетах из-за вспышки более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Британская мутация вируса уже существует в Швеции. Сейчас подтверждено около 50 случаев, большинство из которых связаны с людьми, которые были за границей.

"Это исключительное решение, не в последнюю очередь учитывая долгую сухопутную границу между странами", - сказал министр внутренних дел Демберг.

Он добавил, что сейчас важно внимательно следить за развитием распространение мутировавшего вируса в Норвегии.

Темы: ШвецияНорвегиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВР не может назначить новые выборы в Харькове: не хватает документов

Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов

Видео Фото ДополненоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

Глава МИД Франции заявил об авторитарном повороте в РФ

МИД Украины обратился в ВВС из-за "российских" Симферополя и Севастополя

У Путина отреагировали на протестные акции по всей России

Все новости...
Швеция
Швеция хочет покрыть всю территорию страны 5G к 2023 году
Двое россиян, которые пытались убить чеченского блогера в Швеции, получили до 10 лет тюрьмы
В Швеции приняли закон, который разрешит правительству вводить более жесткий карантин
Последние новости
20:32
Украинский станет обязательным языком для ВНО с 2025 года
19:53
Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового варианта коронавируса
19:25
ВР не может назначить новые выборы в Харькове: не хватает документов
18:45
Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов
18:27
В Британии из-за снегопадов закрылись четыре центра вакцинации
18:14
На Донбассе в воскресенье 4 обстрела, без потерь
18:04
Видео Фото ДополненоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики
17:53
Глава МИД Франции заявил об авторитарном повороте в РФ
17:36
Разумков поговорит с главами фракций о кнопкодавстве – нардеп
17:08
Федоров рассказал, какие налоги будут в рамках "Дія City"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!