Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового варианта коронавируса

Правительство Швеции в воскресенье объявило о запрете въезда из Норвегии, чтобы уменьшить риск распространения нового варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Запрет действует с полуночи до 14 февраля и может быть продолжен, если будет необходимо", - заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Также запрещен въезд из Британии и Дании до 14 февраля.

В то же время Министерство иностранных дел вновь вводит рекомендацию против ненужных поездок в Норвегию.

В декабре Швеция объявила о запрете на въезд в Швецию как из Британии, так и из Дании из-за нового варианта вируса.

Исключения из правительственного решения касаются тех, кто работает в Швеции или имеет неотложные нужды в семье, а также грузовых перевозок.

В субботу, 23 января, правительство Норвегии ввело серию очень жестких ограничений в Осло и еще девяти муниципалитетах из-за вспышки более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Британии.

Британская мутация вируса уже существует в Швеции. Сейчас подтверждено около 50 случаев, большинство из которых связаны с людьми, которые были за границей.

"Это исключительное решение, не в последнюю очередь учитывая долгую сухопутную границу между странами", - сказал министр внутренних дел Демберг.

Он добавил, что сейчас важно внимательно следить за развитием распространение мутировавшего вируса в Норвегии.