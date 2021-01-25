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Бандити погрозами вибивали $100 тисяч із закарпатського бізнесмена

Понеділок, 25 січня 2021, 11:46
Бандити погрозами вибивали $100 тисяч із закарпатського бізнесмена

Силовики затримали на Закарпатті двох чоловіків, які вимагали неіснуючий борг 100 тисяч доларів у місцевого підприємця.  

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років безпідставно вимагала від закарпатського підприємця 100 тис дол США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.

Двох вимагачів затримали в Ужгороді після отримання всієї суми коштів, які було вилучено.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та вживаються заходи для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

 

Додатково: Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою Львівської області спільно зі співробітниками Управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях.

Українська правда

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Теми: Закарпаттякримінал
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