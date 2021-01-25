Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бандиты угрозами выбивали $100 тысяч из закарпатского бизнесмена

Понедельник, 25 января 2021, 11:46
Бандиты угрозами выбивали $100 тысяч из закарпатского бизнесмена

Силовики задержали на Закарпатье двух мужчин, которые требовали несуществующий долг 100 тысяч долларов у местного предпринимателя.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 года безосновательно требовала от закарпатского предпринимателя 100 тыс долл США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и принимаются меры для установления других соучастников уголовного преступления.

 

Дополнительно: Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой Львовской области совместно с сотрудниками Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: