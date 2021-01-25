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Бандиты угрозами выбивали $100 тысяч из закарпатского бизнесмена

Понедельник, 25 января 2021, 12:46

Силовики задержали на Закарпатье двух мужчин, которые требовали несуществующий долг 100 тысяч долларов у местного предпринимателя.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 года безосновательно требовала от закарпатского предпринимателя 100 тыс долл США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и принимаются меры для установления других соучастников уголовного преступления.

 

Дополнительно: Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой Львовской области совместно с сотрудниками Управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекриминал


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