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По Києву почали ставити нові дорожні знаки: що вони означають

Понеділок, 25 січня 2021, 12:49

На столичних дорогах вже встановили декілька нових дорожніх знаків "Зміна покриття".

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Знаки, що мають класифікаційний номер 1.40, вже з'явилися на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.

Вони попереджають водіїв, що ті в'їжджають на ділянку з різним дорожнім покриттям, що є аварійно небезпечним. Адже таке покриття має різний коефіцієнт зчеплення та різну ступінь деформації. Це може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем.

Згідно з повідомленням, ці знаки розробила та ініціювала до включення до Правил дорожнього руху київська міська влада.

Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість.

 

Українська правда
Теми: Київдорогиавто


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