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По Киеву начали ставить новые дорожные знаки: что они означают

Понедельник, 25 января 2021, 11:49
По Киеву начали ставить новые дорожные знаки: что они означают

На столичных дорогах уже установили несколько новых дорожных знаков "Изменение покрытия".

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Знаки уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

 

Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием и это аварийно опасно. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская власть.

Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.

 

Украинская правда

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Темы: Киевдорогиавто
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