По Киеву начали ставить новые дорожные знаки: что они означают
Понедельник, 25 января 2021, 12:49
На столичных дорогах уже установили несколько новых дорожных знаков "Изменение покрытия".
Источник: КГГА в Telegram
Детали: Знаки, имеющие классификационный номер 1.40, уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.
Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием и это аварийно опасно. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.
Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская власть.
Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.
Украинская правда