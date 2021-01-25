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Кулеба про Навального: "бутерброд" доведеться повернути

Понеділок, 25 січня 2021, 11:56
Кулеба про Навального: бутерброд доведеться повернути

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував особистість російського опозиціонера Навального, заявивши, що ним не варто зачаровуватись, хоча Україна підтримує його звільнення. 

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"Ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути. Причому не надкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій. І ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо Олексій Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Російську Федерацію або займе якесь політичне місце в системі", - сказав Дмитро Кулеба.

Водночас він підкреслив, що Україна підтримує заклики до звільнення Навального.

"Ворог мого ворога - мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Владіміра Путіна, то ми підтримуємо Олексія Навального. Все дуже просто", - сказав Кулеба. 

У жовтні 2014 року в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" Навальний висловив свою позицію щодо окупації Криму, його слова викликали критику в Україні. 

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України... Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" - заявляв Навальний.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроНавальнийУкраїна
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