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Кулеба о Навальном: "бутерброд" придется вернуть

Понедельник, 25 января 2021, 12:56

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал личность российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что им не стоит очаровываться, хотя Украина поддерживает его освобождение.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу "Україна 24", сообщает "Европейская правда".

"Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть. Причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. И еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если Алексей Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Российскую Федерацию или займет какое-то политическое место в системе", - сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что Украина поддерживает призывы к освобождению Навального.

"Враг моего врага - мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, то мы поддерживаем Алексея Навального. Все очень просто", - сказал Кулеба.

В октябре 2014 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный выразил свою позицию относительно оккупации Крыма, его слова вызвали критику в Украине.

"Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины... Крым - это бутерброд с колбасой или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" - заявлял Навальный.

Темы: Кулеба ДмитрийНавальныйУкраина


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