Українська делегація оскаржила повноваження росіян у ПАРЄ

Постійна делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження російської делегації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють ПАРЄ та постійна делегація України.

"Повноваження російської делегації були оскаржені на істотних підставах - порушення базових принципів Ради Європи - Марією Мезенцевою від (делегації) України, підтримуваною 38 членами ПАРЄ з п’яти різних делегацій. Асамблея проведе дебати щодо цього питання пізніше на цьому тижні", - повідомили в офіційному Twitter Парламентської асамблеї.

"Рішення набрало необхідні 38 голосів з 5 національних делегацій. У профільних комітетів є 24 години, щоб підготувати доповідь з цього питання, і далі буде голосування за підтвердження повноважень", - зазначає українська делегація.

Щороку на початку року усі делегації проходять затвердження повноважень.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження повноважень делегації можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Як повідомлялося раніше, українська делегація також ініціювала дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму.

Нагадаємо, російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.

У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі. Детальніше про це читайте у статті ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі.