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Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ

Понедельник, 25 января 2021, 12:40

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия российской делегации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ПАСЕ и постоянная делегация Украины.

"Полномочия российской делегации были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы - Марией Мезенцевой от Украины, поддерживаемой 38 членами ПАСЕ из пяти различных делегаций. Ассамблея проведет дебаты по этому вопросу позже на этой неделе", - сообщает ПАСЕ. 

"Решение набрало необходимые 38 голосов из пяти национальных делегаций. У профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий", - отмечает украинская делегация.

Ежегодно в начале года все делегации проходят утверждение полномочий.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования полномочий делегации могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Как сообщалось ранее, украинская делегация также инициировала дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму.

В этом году зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в "гибридном" формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно. Украинская делегация решила лично ехать на сессию.

Напомним, российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года, после аннексии Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.

В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме. Подробнее об этом читайте в статье ПАСЕ "под Коксом": почему Россию вывели из-под санкций и зачем Украине оставаться в Страсбурге.

Темы: РосcияПАСЕ
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